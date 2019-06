Auto stößt in Berlin-Tiergarten mit Motorroller zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen beim Abbiegen einen Motorroller in Berlin-Tiergarten erfasst und den Fahrer schwer verletzt. Der 54-Jährige war am Samstagnachmittag mit dem Roller auf der Potsdamer Brücke in Richtung Leipziger Platz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung Reichpietschufer wurde er von dem Wagen eines 41-Jährigen angefahren, der von rechts in die Potsdamer Straße einbog. Die Ampeln waren außer Betrieb. Der Rollerfahrer hatte nach Angaben der Polizei Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Mann und verletzte sich schwer an Kopf, Rumpf, Armen und Beinen. Er kam in ein Krankenhaus.