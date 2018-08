Auto kracht gegen Stromkasten: Zwei Verletzte in Wedding

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei junge Männer sind bei einem Autounfall in Berlin-Wedding verletzt worden. "Ihr Wagen krachte am Nordufer in das Heck eines Lastwagens, schleuderte von der Fahrbahn und landete an einem Stromkasten", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Sanitäter kümmerten sich am Dienstag um den 20 Jahre alten Fahrer und seinen 19-jährigen Begleiter. Das Auto sei vermutlich gestohlen gewesen, sagte die Sprecherin weiter.