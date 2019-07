Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Auto ist in Berlin-Mitte auf einen Gehweg und in ein Ladenlokal gefahren - mehrere Menschen sind dabei verletzt worden. Die Polizei und die Berliner Feuerwehr sprachen am Samstag von einem Verkehrsunfall. Er ereignete sich in der Mohrenstraße im Bezirk Mitte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht.