92-Jährige wird schwer verletzt: Zusammenstoß mit Radfahrer

Berlin (dpa/bb) - Eine ältere Frau ist in Berlin-Gesundbrunnen von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Die 92-Jährige überquerte am Samstagnachmittag die Reinickendorfer Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 26-jähriger Radfahrer, der auf der Straße in Richtung Louise-Schroeder-Platz unterwegs war, erfasste die Frau. Sie verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unverletzt. Die Frau soll nach Polizeiangaben zwischen parkenden Autos hindurch auf die Fahrbahn gegangen sein. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.