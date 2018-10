74-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine 74 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Alt-Hohenschönhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an einem Fußgängerüberweg in der Gärtnerstraße, als die Frau dort am Freitagvormittag die Straße überquerte. Die 74-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens und stürzte auf die Fahrbahn. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.