19-jährige Radfahrerin von Lastwagen schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Eine 19-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Moabit von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 57 Jahre alte Fahrer fuhr am Freitagmittag mit seinem Lastwagen auf der Minna-Cauer-Straße in Richtung Invalidenstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beim Rechtsabbiegen in die Invalidenstraße erfasste er die 19-Jährige, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Die Radfahrerin geriet mit ihrem Fahrrad unter den Lkw und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Rettungskräfte brachten die Frau mit Verletzungen am Bein zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.