16-Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein Jugendlicher ist in Berlin-Marzahn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 16-Jährige lief am Montagabend plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn der Landsberger Allee, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 51-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jugendlichen. Dieser stürzte über die Motorhaube des Fahrzeugs auf die Straße und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.