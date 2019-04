Autofahrerin kracht beim Überholen in Lastwagen: Zwei Tote

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Nach einem missglückten Überholmanöver in Bergisch Gladbach sind zwei Senioren gestorben. Die 82 Jahre alte Fahrerin war am Mittwoch beim Überholen frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Sie und ihr 85 Jahre alter Beifahrer wurden im Auto eingeklemmt und starben noch am Unfallort. Der Lastwagenfahrer wurde von der Feuerwehr betreut. Im Einsatz vor Ort waren 13 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber. Warum die Frau im Stadtteil Herkenrath auf der Landstraße bei Tempo 50 überholte, war zunächst unklar.