Traktorfahrer stirbt nach Herzinfarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen (dpa/lni) - Ein Traktorfahrer hat im Landkreis Lüchow-Dannenberg einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Auch ein Notarzt konnte den 78-Jährigen nicht mehr retten, er starb noch vor Ort, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Senior war am Dienstag auf der B71 in Bergen (Dumme) unterwegs, als er bewusstlos wurde. Langsam fuhr er auf die Gegenfahrbahn und streifte dort das Fahrzeug des Notarztes, der nicht im Einsatz war. Dann rollte der Trecker über einen Parkstreifen und den Gehweg, bevor er an einer Hauswand zum Stillstand kam. Die Besatzung des Notarztwagens hatte noch vergeblich versucht, mit Hupen auf sich aufmerksam zu machen.