Rettungskräfte suchen an Badesee nach vermisstem Lkw-Fahrer

Bensheim (dpa/lhe) - Ein Lastwagen-Fahrer ist in Südhessen am Bensheimer Badesee spurlos verschwunden. Bisher sei der Mann nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Suche werde fortgesetzt, verschwunden sei der Mann seit Samstagabend. Der 34-Jährige war zuletzt mit Kollegen am See gesehen worden, dort fand die Polizei Kleidung und sein Handy. Sein Lastwagen stand auf einer nahen Rastanlage. Die Polizei vermutet, dass er im See sein könnte und suchte diesen mit einem Tauchroboter ab.

Am Wochenende war in Hessen bereits ein Mann bei einem Badeunfall gestorben. Der 35-Jährige war mit Freunden im Bickenbacher Erlensee (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und ging plötzlich unter. Etwa anderthalb Stunden nach Eingang des Notrufs fanden die Taucher den Mann tot im See.