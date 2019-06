Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 16 Jahre alte Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde nach Angaben der Polizei in Darmstadt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Ermittlungen hatte die junge Frau am Freitag in Bensheim (Kreis Bergstraße) mit ihrem Rad eine vielbefahrene Straße überqueren wollen.

Dabei stieß sie aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Wagen einer 38 Jahre alten Frau zusammen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt schaltete einen Gutachter ein, der den genauen Unfallhergang untersuchen soll. Während der Rettungsarbeiten bildete sich ein kilometerlanger Stau.