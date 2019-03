14 Menschen bei Unfall mit Linienbus leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind im südhessischen Bensheim 14 Menschen leicht verletzt worden. Vier Menschen wurden am Mittwoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten kam es auf der Bundesstraße 47 zu einem langen Stau, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Der 43 Jahre alte Busfahrer war an einer Ampel auf das vor ihm fahrende und abbremsende Auto einer 57 Jahre alten Frau aufgefahren. Insgesamt saßen in dem Bus 25 Passagiere. Es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.