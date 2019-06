Zwei Männer bei Arbeitsunfällen schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Benshausen/Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Bei Arbeitsunfällen sind in Thüringen zwei Männer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag geriet ein 48-Jähriger in Leinefelde während der Arbeit mit seinen Fingern in einen Kompressor. Er verlor bei dem Unfall am Montag mehrere Fingerkuppen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. In einer Firma in Benshausen wurde am Dienstag ein 55-Jähriger zwischen einem Lastwagen und Metallkisten eingeklemmt. Auch er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.