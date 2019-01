Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bendorf (dpa/lrs) - Ein Arbeiter ist bei einem Betriebsunfall in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 47-jährige Mann in der Nacht zum Samstag in eine Presse, wobei sein Arm eingequetscht wurde. Die Feuerwehr befreite den Arbeiter und brachte ihn ins Krankenhaus.