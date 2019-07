Auto überschlägt sich mehrfach bei Wüstenrot: drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wüstenrot (dpa/lsw) - Bei einem mehrfachen Überschlag eines Autos bei Wüstenrot (Kreis Heilbronn) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin sei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen der jungen Frau habe sich mehrfach überschlagen und sei auf den Rädern stehengeblieben. Die 20-Jährige und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Mittwochabend leicht verletzt. Eine weitere, 22 Jahre alte Mitfahrerin erlitt demnach schwere Verletzungen. Um die Frauen zu versorgen, waren vier Rettungswagen und ein Notarzt sowie 14 Feuerwehrleute vor Ort. Die Unfallursache war zunächst unklar.