Ultraleichtflieger stürzt bei Torgau ab: zwei Verletzte

Beilrode (dpa/sn) - Nach dem Absturz eines Ultraleichtfliegers in Beilrode bei Torgau (Landkreis Nordsachsen) mit zwei Verletzten suchen Experten nun die genaue Unfallursache. Der 58 Jahre alte Pilot hatte am Sonntag schwere, die gleichaltrige Insassin leichte Verletzungen erlitten, wie die Polizei am Montag in Leipzig mitteilte. Der Pilot habe den sogenannten Tragschrauber in Bewegung gesetzt, bevor der Startleiter am Ort war, sagte eine Sprecherin. Er verlor die Kontrolle über den Flieger und stürzte aus 15 Metern in die Tiefe. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von rund 65 000 Euro. Der Pilot kam ins Krankenhaus, die Frau wurde ambulant behandelt.