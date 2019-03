Mann gerät mit E-Bike in Gegenverkehr: verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bebra (dpa/lrs) - Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich im osthessischen Bebra bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Mittwochnachmittag mit seinem E-Bike in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 78 Jahre alten Frau zusammen und stürzte. Der 58-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an E-Bike und Auto auf etwa 4300 Euro.