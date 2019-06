Verletzter Paketbote in Klinik gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfarrkirchen (dpa/lby) - Der beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn in Niederbayern verletzte Paketfahrer ist im Krankenhaus gestorben. Der 49-Jährige hatte den Zug am Freitagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Gemeinde Bayerbach übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Zug krachte mit großer Wucht in den Transporter des Mannes. Der Paketbote wurde vom Notarzt reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er am Samstagnachmittag starb. In der Bahn gab es zwei Verletzte.