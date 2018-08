Unfall mit Transporter: Mutter und Kinder schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Eine 28-Jährige Frau und ihre beiden Kinder im Alter von drei und einem Jahr sind bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Bautzen schwer verletzt worden. Ein Transporter mit Anhänger war in der Nacht zum Freitag ins Schlingern geraten und umgekippt, die nachfolgende 28-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr mit ihrem Wagen gegen den Transporter, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die drei Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus in Bautzen gebracht. Der Fahrer des Transporters hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nach ihm.