Auto kracht in Traktor: Beifahrer stirbt

Bassum (dpa/lni) - Ein Mann ist bei einem Frontalunfall zwischen einem Traktor und einem Auto nahe Bassum (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Ein 48-Jähriger geriet am Samstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte mit voller Wucht in den Traktor, wie die Polizei mitteilte. Sein 35 Jahre alter Beifahrer starb noch in den Trümmern. Der Verursacher wurde schwer verletzt.