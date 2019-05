65-Jährige bei Unfall im Kreis Diepholz schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bassum (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall bei Bassum im Landkreis Diepholz ist eine 65 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Am Dienstagabend war ein ebenfalls 65 Jahre alter Mann mit einem Kleinbus auf der Bundesstraße 51 in Richtung Bremen unterwegs, als er nach links abbiegen wollte, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen sagte. Dabei stoppte er wegen des Gegenverkehrs und sah auf sein Navigationsgerät. Anschließend fuhr er weiter und übersah dabei das sich nähernde Auto der 65-Jährigen, wie die Sprecherin weiter sagte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Frau schwer verletzt wurde. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden.