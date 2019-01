Auto in Teile zerrissen: 20-Jähriger schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barver (dpa/lni) - Bei einem missglückten Überholmanöver in Barver (Landkreis Diepholz) ist ein 20 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen auf der B214 unterwegs, als er am Freitag einen vor ihm fahrenden Traktor überholen wollte, wie die Polizei mitteilte. Demnach schätzte der Mann die Situation falsch ein und brach den Überholvorgang ab, wobei er gegen das Heck des Traktors prallte. Daraufhin wurde das Auto des 20-Jährigen herumgeschleudert und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto des Mannes wurde durch den Aufprall in mehrere Teile zerrissen. Der 20-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste während der Aufräum- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden.