Barth (dpa/mv) - Bei der Kollision von zwei Autos sind am Sonntag zwei Autofahrer in der Nähe von Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) verletzt worden. Ein 26-Jähriger hatte beim Überholen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Trotz Bremsens konnten der Mann und die 55 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.