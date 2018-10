Vier Schwerverletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bamberg (dpa/lby) - Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss sind in Bamberg vier Jugendliche schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger sei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto bei Rot über eine Kreuzung gefahren und mit einem anderen Wagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Dieses Fahrzeug drehte sich durch den Zusammenprall mehrfach und blieb dann stehen. In ihm saßen drei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren. Einer der jungen Männer konnte selbst aus dem Auto aussteigen, die anderen beiden mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Alle vier Jugendlichen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige Unfallverursacher betrunken. Ein Atemtest ergab 0,92 Promille.