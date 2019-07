Direkt aus dem dpa-Newskanal

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Fünfjähriger ist beim Klettern am Battertfelsen in Baden-Baden schwer gestürzt. Der Junge war mit seinem Vater am Dienstagabend unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In dem Klettergebiet stürzte das Kind etwa drei Meter in die Tiefe. Mit schweren Verletzungen wurde es in ein Krankenhaus geflogen. Unklar war zunächst, wie es zu dem Unfall kommen konnte.