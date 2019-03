Autofahrerin bei Kollision mit Lastwagen getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Zwischenahn (dpa/lni) - Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine 77-jährige Autofahrerin in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Frau am Freitag aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Lkw zusammen, dessen 71 Jahre alter Fahrer leicht verletzt wurde. Die schwer verletzte Frau war in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie dann starb.