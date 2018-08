Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Ein 81-Jähriger ist nach einem Unfall mit seinem Pedelec in der Nähe von Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Senior in der vergangenen Woche ein Auto übersehen, als er auf eine Kreuzung fuhr. Die Fahrerin bremste und versuchte vergeblich, auszuweichen. Den Zusammenstoß konnte sie aber nicht vermeiden. Der 81-Jährige stürzte auf die Straße. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.