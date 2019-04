A33 bei Wünnenberg nach LKW-Unfall stundenlang gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wünnenberg (dpa/lnw) - Wegen eines Lastwagenunfalls hat die Polizei die A33 am Montagvormittag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ein mit Kunststoffgranulat beladener Lastwagen hatte aus bislang unbekannten Gründen die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf die Seite gekippt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde schwer verletzt, Einsatzkräfte befreiten ihn aus dem Führerhaus. Die Sperrung in Richtung Osnabrück konnte schon am Vormittag aufgehoben werden. Richtung Brillon rollte er Verkehr erst wieder am Nachmittag störungsfrei.