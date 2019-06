Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Wagen an dem Unfall beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße 485 war in der Nacht zum Sonntag gesperrt. Einzelheiten waren noch nicht bekannt.