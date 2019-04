Missglücktes Überholmanöver: ein Toter, drei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Wildbad (dpa/lsw) - Der tödliche Unfall im Bad Wildbader Ortsteil Calmbach (Kreis Calw) geht auf ein missglücktes Überholmanöver zurück. Bei dem Frontalzusammenstoß am Sonntagabend war ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, prallte der 30-Jährige in einer Kurve am Ortsausgang in ein ihm entgegenkommendes Auto. Zuvor habe er bereits mehrere Fahrzeuge überholt. Der Unfallfahrer starb sofort, sein Beifahrer sowie die beiden 22- und 20-jährigen Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.