Bad Waldsee (dpa/lsw) - Ein Regionalzug hat bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) mehrere Kühe erfasst und sieben von ihnen getötet. Wie die Tiere in den Bereich der Gleise kamen, sei noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weitere Kühe der Herde seien verletzt worden. Menschen kamen bei den Unfall nicht zu Schaden. Die Bahngleise wurden am Morgen für rund drei Stunden gesperrt.