Autofahrer rast in Tankstelle

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Ein Autofahrer in Bad Vilbel ist auf das Gelände einer Tankstelle gerast und hat mit seinem Wagen drei Zapfsäulen aus der Verankerung gerissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen in der Nacht zum Freitag gemeldet, dass ein Auto mehrere Zapfsäulen einer Tankstelle gerammt habe. Der Fahrer war wohl zu schnell unterwegs und hatte die Kontrolle über den Wagen verloren. Die Zeugen berichteten laut Polizei von drei Männern, die nach dem Unfall aus dem Wagen stiegen, zwei seien zu Fuß geflohen.

Der Besitzer des Unfallwagens wartete in der Tankstelle auf die Polizisten. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. Am Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden. Wegen einer Notstoppvorrichtung lief laut Polizei nur wenig Kraftstoff aus, den die Feuerwehr entfernte.

Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 150 000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Frage, wer gefahren war, dauern an.