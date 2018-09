Motorradfahrer stirbt nach schwerem Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Tennstedt (dpa/th) - Bei einem schweren Unfall in Bad Tennstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen bog ein 71-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf einen Hof ab und nahm dabei dem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Daraufhin sei der 50-Jährige ausgewichen und mit seiner Maschine gegen ein zweites entgegenkommendes Auto geprallt. Der Mann starb den Angaben nach noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.