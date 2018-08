28-Jähriger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschwege (dpa/lhe) - Ein 28 Jahre alter Fußgänger ist auf der Bundestraße 27 bei Bad Sooden-Allendorf von einem Pkw angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann starb in der Nacht zum Freitag noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 28-Jährige die Straße überqueren. Der 65-jährige Fahrer des Pkw habe den Fußgänger in der Dunkelheit zu spät gesehen und nicht mehr bremsen können. Der Fahrer blieb unverletzt. Zuvor hatte die Hessenschau davon berichtet.