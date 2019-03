Kranwagen streift Fahrzeuge und fährt in Bürogebäude

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Soden/Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Kranwagen sind in Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der Fahrer des Kranwagens hatte am Montag aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie ein Polizeisprecher sagte, streifte er mehrere Fahrzeuge und Zäune und fuhr dann in ein Bürogebäude, in dem aber niemand verletzt wurde. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Autofahrer erlitt ebenfalls schwere, ein weiterer Autofahrer leichte Verletzungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.