Motorradfahrer übersehen: 53-Jähriger wurde schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 417 in der Nähe von Bad Schwalbach schwer verletzt worden. Ein auf der rechten Fahrspur fahrender Autofahrer wollte einem auf die Bundesstraße auffahrenden Fahrer Platz machen, übersah dabei den Motorradfahrer auf der linken Fahrspur und streifte ihn, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Der Motorradfahrer kam dabei zu Fall, der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Die B417 in Richtung Wiesbaden war für die Rettungsarbeiten etwa eine halbe Stunde lang voll gesperrt.