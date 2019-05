Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Ein 69-jähriger Autofahrer ist in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte er am Freitag die Vorfahrt eines Kleinlastwagens missachtet. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Lkw-Fahrer kam ins Krankenhaus.