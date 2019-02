Betrunkene versteckt sich in Schlafzimmerschrank vor Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Salzungen (dpa/th) - Nach einer Fahrerflucht in Bad Salzungen hat eine Frau sich in einem speziellen Versteck aus der Affäre ziehen wollen. Zeugen beobachteten Polizeiangaben vom Sonntag zufolge die 48-Jährige, wie sie beim Ausparken ein anderes Autos beschädigt habe und danach einfach weitergefahren sei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten die betrunkene Frau schließlich versteckt in einem Schlafzimmerschrank. Ihren Führerschein ist die 48-Jährige vorerst los. Sie bekam eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.