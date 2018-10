Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte der im Einsatz befindliche Streifenwagen am Samstag auf einer Kreuzung in das Auto eines Mannes. Der Aufprall war so heftig, dass der andere Wagen umkippte. Die beiden Polizisten und der Mann am Steuer des anderen Wagens wurden von Sanitätern versorgt.