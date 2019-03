Müllwagen verletzt Fußgängerin tödlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Rothenfelde (dpa/lni) - Bei einem Unfall mit einem Müllwagen ist am Mittwoch in Bad Rothenfelde (Kreis Osnabrück) eine Seniorin tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück, als der Müllwagen aus einem Kreisverkehr in eine Straße abbiegen wollte. Nach einem kurzen Halt fuhr der Wagen weiter und erfasste die Frau, als diese die Straße überqueren wollte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie am späten Mittwochabend ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Müllwagens wurde wegen eines Schocks von einer Notfallseelsorgerin betreut.