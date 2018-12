Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Bad Reichenhall sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 72-jähriger Österreicher auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen. Wie das Bayerische Rote Kreuz am Montag mitteilte, war der 72-Jährige in Richtung Salzburg unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Männer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Auf der Bundesstraße 21 kam es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe binden, die Unfallstelle absichern, den Verkehr regeln und den Brandschutz sicherstellen. Laut Polizei lief der Verkehr am Montagmorgen aber wieder.