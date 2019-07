Staus nach Lkw-Unfall auf A1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Oldesloe (dpa/lno) - Nach einem Lkw-Unfall zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Bad Oldesloe ist es zu kilometerlangen Staus auf der A1 gekommen. Wie die Polizei bestätigte, fuhr der Fahrer eines Sattelzugs am Nachmittag aus ungeklärter Ursache in die Mittelplanke. Richtung Süden wurde die Autobahn komplett gesperrt, in die andere Richtung war nur einer von drei Fahrstreifen frei. Die Autos stauten sich in beide Richtungen auf etwa zehn Kilometern. Wie lange die Aufräumarbeiten dauern, konnte die Sprecherin der Polizei nicht sagen.