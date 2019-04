Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei nach einem ersten Ermittlungsstand am Dienstag auf einer Landstraße in einer Rechtskurve zu Fall gekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Mit schwersten Verletzungen sei er daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Fremdverschulden gab es offenbar nicht.