Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Langensalza (dpa/th) - Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Sonntag auf die Bundesstraße 176 nach Bad Langensalza abbiegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort stieß er mit einem Auto zusammen und wurde schwer verletzt. Der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 52 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.