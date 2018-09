Autofahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Laer (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der 60-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Rettungskräfte brachten den Mann am Freitagabend ins Krankenhaus.