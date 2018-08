Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos sind in Bad Krozingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine Autofahrerin am Samstag wegen gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Bei der Kollision wurde dessen Fahrerin schwer verletzt. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht, ihr Beifahrer schwer. Zwei Kinder, die ebenfalls im Wagen saßen, blieben demnach unverletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn geschoben und stieß mit einem dritten Wagen zusammen. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Am Samstag war die Polizei noch von insgesamt acht Leichtverletzten ausgegangen.