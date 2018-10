Bekiffter Autofahrer rast in Weinberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein bekiffter Autofahrer ist in Bad Kreuznach in einen Weinberg gerast und hat viele Reben demoliert. Der 30-Jährige sei am Samstag vermutlich wegen überhöhten Tempos von einem Schotterweg abgekommen, teilte die Polizei mit. Er kollidierte mit mehreren Rebstöcken, blieb aber unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis gestanden hatte. Seinen Führerschein ist der 30-Jährige vorerst los. Der Schaden am Weinberg war mit 10 000 Euro doppelt so hoch wie der Schaden am Auto.