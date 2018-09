Arbeiter in Betonmischer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein 49-Jähriger ist während der Arbeit in einem Betonmischer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitag in Bad Kreuznach in der Maschine gewesen, als diese plötzlich anlief, teilte die Polizei mit. Vermutlich habe ein anderer Mitarbeiter einen Fehler beim Bedienen der Elektronik gemacht. Der 49-Jährige wurde eingeklemmt und erlitt mehrere offene Brüche am Oberschenkel. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr, hieß es bei der Polizei.