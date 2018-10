Kleinflugzeug in Bad Kissingen abgestürzt: Pilot tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kissingen (dpa/lby) - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Bad Kissingen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Motorsegler sei im Landeanflug auf den Flugplatz des Kurortes gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Maschine, die im Taunus gestartet war, brannte am Unglücksort komplett aus. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Opfer allein unterwegs. "Wir haben aktuell keine Hinweise darauf, dass es weitere Insassen gab", sagte der Sprecher. Die Polizei hatte auch mit einem Hubschrauber das Gelände rund um die Absturzstelle abgesucht, um mögliche Verletzte zu finden. Warum der Motorsegler abstürzte, war zunächst unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung untersuchte bereits am Freitag die Unglücksstelle und das Wrack. Das Gutachten der Experten wird der Polizei zufolge in einigen Wochen vorliegen.