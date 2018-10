Fahrradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Iburg (dpa/lni) - Bei einem Unfall mit einem Auto in Bad Iburg bei Osnabrück ist eine Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 76-Jährige sei mit ihrem Pedelec plötzlich auf eine Landstraße gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte die Fahrradfahrerin. Die stürzte dabei so schwer auf die Straße, dass sie am Montag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.